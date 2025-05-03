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Haberler Yaşam BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 09:55

BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

A101, 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyası başlattı. Bu hafta indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında tereyağı, gazlı içecek çeşitleri, bütün piliç, dana kıyma, çay, sıvı ve toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, yumuşatıcı, Ayçiçek yağı, peynir, sucuk ve yoğurt gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Gıda ve temizlik kategorilerinde uygulanan büyük indirimler tüketicilerle buluşuyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte, 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri ve fiyat listesi.

BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

A101 3-9 Mayıs tarihleri arasında geçerli haftanın yıldızları ürünlerini satışa koydu. Birçok üründe dev indirimler müşterilerle buluştu. Market rafları boşalmadan önce alışverişlerini yapmak isteyenler kataloğu inceliyor. Peki, 3-9 Mayıs A101'de neler var? İşte, A101 haftanın yıldızları ve fiyat listesi.

BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

3-9 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Ayçiçek yağı 339,50 TL

Siyah zeytin 220 TL

Küp şeker 47,50 TL

Sıvı deterjan 179,90 TL

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BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

3-9 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Saç jölesi 69 TL

Dıvı deterjan 159,90 TL

Toz deterjan 229,90 TL

Bulaşık makinesi kapsülü 225 TL

BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

3-9 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Taze kaşar peyniri 245 TL

Süt 37,50 TL

Yoğurt 58,50 TL

BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

3-9 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ