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BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
09:55
BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...
A101, 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyası başlattı. Bu hafta indirimli olarak satışa sunulan ürünler arasında tereyağı, gazlı içecek çeşitleri, bütün piliç, dana kıyma, çay, sıvı ve toz deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, yumuşatıcı, Ayçiçek yağı, peynir, sucuk ve yoğurt gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Gıda ve temizlik kategorilerinde uygulanan büyük indirimler tüketicilerle buluşuyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte, 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri ve fiyat listesi.