BİTMEDEN AL! 3-9 Mayıs A101 aktüel ürünleri raflarda! Bu fiyatlar daha önce görülmedi: deterjanlar, kıyma, tavuk, çay, yoğurt...

A101 3-9 Mayıs tarihleri arasında geçerli haftanın yıldızları ürünlerini satışa koydu. Birçok üründe dev indirimler müşterilerle buluştu. Market rafları boşalmadan önce alışverişlerini yapmak isteyenler kataloğu inceliyor. Peki, 3-9 Mayıs A101'de neler var? İşte, A101 haftanın yıldızları ve fiyat listesi.