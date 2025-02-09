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Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
22:10
Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
Kadıköy'de meydana gelen kan donduran olayda, İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen talihsiz çocuk bugün hayatını kaybetti.