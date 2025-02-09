Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:10

Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Kadıköy'de meydana gelen kan donduran olayda, İtalyan Şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılmıştı. 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen talihsiz çocuk bugün hayatını kaybetti.

DHA
Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Korkunç olay Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bitpazarı vahşetinde kahreden haber geldi: İtalyan Şef’in 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakıma alındı.

SON DAKİKA