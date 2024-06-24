Bıyıkları sayesinde 6 çocuk büyüttü, 3 dükkan 1 ev aldı! İşte Memili Rüştüoğlu’nun hayat hikayesi

"BIYIKLARIM SAYESİNDE 74 ÜLKE GEZDİM"

Berlin'de dünya bıyık şampiyonu olduktan sonra şöhretin kapılarının kendisine açıldığını belirten Memili Rüştüoğlu; "Bıyıklarımı büyütmeye 25 yaşında başladım. Şuanda 76 yaşındayım. Ben zamanında çok babayiğit biriydim. Kandınlar bıyıklarıma çok hayrandı. Öyle olunca bıyıkları daha fazla uzatmaya karar verdim. Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya bıyık şampiyonasına katıldım. Bu yarışmada 1 metre 80 santim ile dünya rekoru kırdım Bıyıklarımla şöhreti yakaladım.1.90 metreyken kestiğim bıyığım sayesinde çok para kazandım. Bu bıyıklar bana 74 ülke gezdirdi. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu, yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı" dedi.