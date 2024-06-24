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Bıyıkları sayesinde 6 çocuk büyüttü, 3 dükkan 1 ev aldı! İşte Memili Rüştüoğlu'nun hayat hikayesi
Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
10:24
Bıyıkları sayesinde 6 çocuk büyüttü, 3 dükkan 1 ev aldı! İşte Memili Rüştüoğlu'nun hayat hikayesi
Kahramanmaraşlı Memili Rüştüoğlu yıllardır hiç kesmediği bıyıkları ile yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında tanınıyordu. 1 metre 90 santimetre uzunluğundaki bıyıkları sayesinde dünya bıyık şampiyonu olan Rüştüoğlu, geçimini yıllarca bıyığı ile sağladı. 42 yıl hiç kesmediği bıyığı sayesinde 6 çocuk büyütüp 3 dükkân ve bir ev sahibi olan Memili Rüştüoğlu'na, şöhreti getiren bıyıklarının yerinde ise şimdi yeller esiyor.