Giriş Tarihi: 12.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
16:29
Bizim Aile bu akşam ekranda! Oyuncular kimler ve konusu nedir? Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?
Sıcak aile ilişkilerini ve samimiyeti içinde barındıran Yeşilçam filmi Bizim Aile bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı merak konusu. Sadık Şendil'in kaleminden çıkan dram-komedi filmi Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi?