Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:56
BİZİM AİLE bu akşam TV'de! oyuncuları kimler ve konusu nedir? bizim aile nerede ve ne zaman çekildi?
Sıcak aile ilişkilerini ve samimiyeti içinde barındıran Yeşilçam filmi Bizim Aile bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı merak konusu. Sadık Şendil'in kaleminden çıkan dram-komedi filmi Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi?