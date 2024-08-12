Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
15:06
BİZİM AİLE bu akşam yayında! Kadrosunda kimler var ve konusu nedir? Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?
Sıcak aile ilişkilerini ve samimiyeti içinde barındıran Yeşilçam filmi Bizim Aile bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı merak konusu. Sadık Şendil'in kaleminden çıkan dram-komedi filmi Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi?