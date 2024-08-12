Giriş Tarihi: 12.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
13:11
BİZİM AİLE bu akşam yayında! oyuncuları kimler ve konusu nedir? bizim aile nerede ve hangi tarihte çekildi?
Sıcak aile ilişkilerini ve samimiyeti içinde barındıran Yeşilçam filmi Bizim Aile bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı merak konusu. Sadık Şendil'in kaleminden çıkan dram-komedi filmi Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi?