BİZİM AİLE bu akşam yayında! oyuncuları kimler ve konusu nedir? bizim aile nerede ve hangi tarihte çekildi?

BİZİM AİLE FİLM KONUSU

Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmek istemektedir. Bu arzusu başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar kendi aralarında anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardır. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.