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Giriş Tarihi: 12.08.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:39

Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?

Sıcak aile ilişkilerini ve samimiyeti içinde barındıran Yeşilçam filmi Bizim Aile bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı merak konusu. Sadık Şendil'in kaleminden çıkan dram-komedi filmi Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi?

Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?

Bir Yeşilçam klasiği Bizim Aile filmi bu akşam 20:00'da Star TV'de nostalji sinemaseverlerle buluşacak. Filmin oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen gibi isimler yer alıyor. Yapımı izlemek isteyenler için bu akşam ekranlara geliyor. Bizim Aile filmi oyuncuları, konusu ve yapım yılı…

Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?

BİZİM AİLE FİLM KONUSU
Yaşar Usta'nın fabrika arkadaşı Talat Usta ve eşi, Yaşar Usta ile Melek Hanım'ı evlendirmek istemektedir. Bu arzusu başarılı olur fakat Yaşar Usta'nın dört, Melek Hanım'ın üç çocuğu vardır. Fakat bu çocuklar kendi aralarında anlaşamıyor, sürekli kavga ediyorlardır. Melek Hanım'ın oğullarından biri olan Ferit'in kız arkadaşı Alev'in babası, Alev'in Ferit ile sevgili olduğunu öğrenince Yaşar Usta ve ailesini rahat bırakmaz ve ilk Yaşar Usta'yı işinden kovar ardından aileyi evlerinden atar. Yaşar Usta Alev'in babası ile görüşür. Alev'in babası Saim Bey hatasını anlar ve evlerini onlara geri verir.

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Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?

BİZİM AİLE OYUNCU KADROSU

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay

Cengiz Nezir - Ferdi

Saim Alpago - Saim Bey

Ahmet Arıman - Ahmet

Tayfun Akalın - Tayfun

Sıtkı Akçatepe - Avukat

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru

Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?

BİZİM AİLE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
1976 yapımlı filmde olaylar İstanbul'da yaşanmaktadır. Ana çekimler Üsküdar-Altunizade semtinde bir köşkte yapılmıştır. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey'in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi.

Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?
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