Giriş Tarihi: 12.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
23:48
Bizim Aile konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde! Bizim Aile nerede ve hangi tarihte çekildi?
Sıcak aile ilişkilerini ve samimiyeti içinde barındıran Yeşilçam filmi Bizim Aile bu akşam Star TV'de ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Ergin Orbey'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı merak konusu. Sadık Şendil'in kaleminden çıkan dram-komedi filmi Bizim Aile nerede ve ne zaman çekildi?