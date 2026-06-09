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BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:39
BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, tam 24 yıl aradan sonra dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için geri sayım başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar'ın mücadelesine dair tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri netleşti. Futbolseverler şimdiden heyecanla ilk düdüğü bekliyor.