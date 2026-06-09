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Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:39

BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, tam 24 yıl aradan sonra dev turnuvada boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için geri sayım başladı. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar'ın mücadelesine dair tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri netleşti. Futbolseverler şimdiden heyecanla ilk düdüğü bekliyor.

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BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

A Milli Futbol Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada sahne alıyor. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma, turnuvadaki kaderimizi belirleyecek öneme sahip. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimizin bu zorlu açılış maçı, Türkiye'deki futbol tutkunları tarafından şifresiz olarak canlı takip edilebilecek.

BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçı olan Avustralya - Türkiye karşılaşması, 14 Haziran 2026 Pazar günü sabah saat 07.00'de (TSİ) başlayacak.

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BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Mücadelenin yerel saatle gece oynanması ve iki ülke arasındaki saat farkı nedeniyle, Türkiye'deki futbolseverler ekran başına pazar sabahı erken saatlerde geçecek. Millilerimiz turnuvaya galibiyetle başlayarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dev turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, milli maç heyecanını naklen ekranlara taşıyor. Avustralya - Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇ TAKVİMİ

Turnuvada D Grubu'nda yer alan Türkiye; Avustralya'nın yanı sıra Paraguay ve ev sahiplerinden ABD ile bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Ay-yıldızlı ekibimizin gruptaki maç programı kronolojik olarak şu şekilde listelendi:

14 Haziran 2026 - Saat 07.00: Avustralya - Türkiye (BC Place / Vancouver)

20 Haziran 2026 - Saat 06.00: Türkiye - Paraguay (Levi's Stadyumu / Santa Clara)

26 Haziran 2026 - Saat 05.00: Türkiye - ABD (SoFi Stadyumu / Los Angeles)

BİZİM ÇOCUKLAR İLK SINAVINI VERECEK! Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI TURNUVA FORMATI NASIL OLACAK?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi üçüncüler de bir üst tura adını yazdıracak. Bu turdan itibaren tek maç eleme sistemine geçilecek ve son 32 turu müsabakaları başlayacak. Büyük final ise 19 New York / New Jersey'de oynanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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