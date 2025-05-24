Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu

BİZUM HOCA 2 KONUSU

Burası Karadeniz'dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..