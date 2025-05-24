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Haberler Yaşam Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:57

Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Bizum Hoca 2 filmi bu akşam ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Karadeniz'de geçen sahneleriyle doğaseverleri büyüleyen filme ilişkin Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler soruları yanıt arıyor. İşte Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu.

Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Bizum Hoca 2, 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren filmin devamı olarak çekildi. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Yılmaz Okumuş oturuyor. Peki, Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu

BİZUM HOCA 2 KONUSU

Burası Karadeniz'dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

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Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu

BİZUM HOCA 2 OYUNCULARI

Cezmi Baskın, Tuğba Çom, Fatih Topçuoğlu, Onur Dilber, Seymen Aydın, Mehmet Usta, Erdem Baş, Levent Ülgen

Bizum Hoca 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu ve oyuncu kadrosu

BİZUM HOCA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Karadeniz komedisi olan Bizum Hoca'nın çekimleri Trabzon'un köylerinde gerçekleştirildi.