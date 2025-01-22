BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Beşiktaş, Dolmabahçe'de Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger tarafından yönetilecek. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.