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BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:31
BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE
UEFA Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 7. hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, bu maçla birlikte ilk kez takımının başında sahaya çıkacak. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken yıldız isimler sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Taraftarlar ve futbolseverler bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmadan izlemek için canı maç izle ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı...