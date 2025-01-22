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Haberler Yaşam BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:31

BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

UEFA Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 7. hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, bu maçla birlikte ilk kez takımının başında sahaya çıkacak. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken yıldız isimler sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Taraftarlar ve futbolseverler bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmadan izlemek için canı maç izle ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı...

BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik mücadele, şifresiz olarak ekranlara gelecek! İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının canlı izle ekranı haberin devamında...

BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor! Beşiktaş, Dolmabahçe'de Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger tarafından yönetilecek. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.

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BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Athletic Bilbao arasındaki karşılaşma 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak bu heyecan verici mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

BJK AVRUPA MAÇI CANLI İZLE: TRT 1 ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı, HD şifresiz TIKLA-İZLE

TABİİ CANLI İZLE

TRT Tabii Spor ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr

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