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Haberler Yaşam BMS Çelik, Başkentgaz, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co halka arz ne zaman? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 10:50

, , ATP, , UNLU&Co halka arz ne zaman? İşte 2021 , hisse fiyatı ve kodu!

Son dönemde birçok şirket halka arz başvurularını 'ya iletiyor. Bu kapsamda son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken , , ATP, , UNLU&Co halka arz süreçleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. 'da (BİST) işlem görmeye hazırlanan şirketler bilindiği üzere ilk olarak talep toplama işlemini belirledikleri tarihlerde gerçekleştiriyor. Buna göre; Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek, borsada işlem görecek? Sorusu son günlerde yanıt aramaya başladı. Yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co halka arz tarihleri ve tüm detaylar…

Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

, son dönemde milyonlarca yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketlerden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken öte yandan ", , ATP, , UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor ve 'da işlem görmeye başlıyor. İşte Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co halka arz tarihleri, hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…

Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

BAŞKENTGAZ TALEP TOPLAMA SÜRECİ SONA ERİYOR!

3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse başına 9.72 TL ile sunulacak. Böylece Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün ilk halka arzını yapacak. Halka arz, ortak satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Ardından halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Söz konusu şirket "BASGZ" işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar'da işlem görecek.

tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle arz edileceği ifade edildi. Kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemi ile arz edilecek.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji'ye ait 175 milyon TL'lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak.

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Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

BMS ÇELİK'İN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 75,5 MİLYON TL OLDU

Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, çıkarılmış sermayesinin 20.010.000 TL'den 32.210.000 TL'ye artırılması nedeniyle halka arza konu edilen 12.200.000 TL nominal değerli ve ortak satışı nedeniyle halka arza konu edilen 3.300.000 TL nominal değerli paylara ilişkin talep toplama sonucunda halka arz büyüklüğünün 1,8 katına denk gelen filtre edilmemiş 27.512.344 TL nominal değerli talep geldi.

Bu kapsamda, şirketin sermayesi 20.010.000 TL'den 32.210.000 TL'ye çıkarken, 3.300.000 TL nominal değerli ortak satışı yapıldı.

Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

ATP'NİN TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuru sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanan halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 oldu.

Halka arza özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisi 4,7 kat talep ile yoğun oldu. Dağıtım sonucunda payların yüzde 64'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 36'sı da kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Başkentgaz, BMS Çelik, ATP, Oyak Yatırım, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek? İşte 2021 halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu!

ÜNLÜ & CO, BAŞARIYLA HALKA ARZ EDİLDİ

'dan yapılan açıklamaya göre, halka arz için her bir nominal değerli pay fiyatı 6,90 TL olan ihraçta halka arz büyüklüğü 314 milyon TL gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı yüzde 26 olarak açıklanırken halka arz için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam otuz aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu.

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43,14'ü yurt içi bireysel, yüzde 46,45'i yurt içi kurumsal, yüzde 10,41'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Bu arada, ÜNLÜ & Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük, 242 milyon TL brüt kar ile kapattı.

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