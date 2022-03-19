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BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 02:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
02:18
BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!
Eski kasa BMW otomobilini revize etmeleri için Türk ustalarının ellerine emanet eden araç sahibi geri geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. TRT'de yayınlanan %100 Oto programında izleyiciler, yolların efsane otomobillerinden BMW'nin yeniden doğuşuna tanık oldu. İşte muhteşem geri dönüşün aşama aşama kareleri...