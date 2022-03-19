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Haberler Yaşam BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 02:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 02:18

BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!

Eski kasa BMW otomobilini revize etmeleri için Türk ustalarının ellerine emanet eden araç sahibi geri geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. TRT'de yayınlanan %100 Oto programında izleyiciler, yolların efsane otomobillerinden BMW'nin yeniden doğuşuna tanık oldu. İşte muhteşem geri dönüşün aşama aşama kareleri...

BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!

BMW marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!

İşte kare kare görenleri şaşkına çeviren o değişim!

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BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!
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BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!
BMW 3 serisi aracını o ustalara bırakmıştı! Arabasını almaya geldiğinde bir anda gözyaşlarına boğuldu!
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