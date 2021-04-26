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Haberler Yaşam BMW'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:48

'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...

yine sessizliğe gömüldü. Geçtiğimiz mart ayında 2022 model BMW i4 tanıtıldı. Bu duyurudan sonra otomotiv devi kenara çekildi ve kendini gizledi. Ünlü markanın bu sene başka elektrikli araçlar tanıtacağını biliyoruz. Fakat son dedikodulara göre resmi duyurular beklenenden daha önce gerçekleşebilir. Diğer yandan eski kasa bir BMW otomobilin değişimi sosyal medyaya damga vurdu. Aracın sahibi bile arabasının yeni halini görünce gözlerine inanamadı.

BMW'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...

'nin eski araçları popülerliğini koruyor. Bazı kişiler eski kasa BMW'leri baştan sona yenleyip, harika çalışmalara imza atabiliyorlar. Böyle bir çalışma ülkemizde de yapıldı.

BMW'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...

marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için ustalara başvurdu. Otomobilini teslim ettikten bir müddet sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüştü. İşte Türk ustaların elinden muhteşem bir çalışma!

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BMW'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...
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BMW'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...
BMW'nin eski arabası şoke etti! İlk gördüğünde ne yapacağını bilemedi...
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