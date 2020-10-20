BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gördüklerine inanamadı!

Alman otomotiv devi ve geçmişten günümüze gerek performans gerekse tasarım diliyle efsaneleşen BMW'nin geçmişten günümüze ne fazla sevilen 3 serisi modelini günümüzde halen yollarda görebilmek mümkün. Eski kasa bir BMW 3'e sahip olan araç sahibi eskiyen otomobilini revize ettirmek ve yeni bir görünüm kazandırmak isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programına başvurarak, usta isimlere aracını bıraktı. Aracı almaya geldiğinde gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte o anlardan kareler...