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'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı

Alman otomotiv devi ve geçmişten günümüze gerek performans gerekse tasarım diliyle efsaneleşen 'nin geçmişten günümüze ne fazla sevilen 3 serisi modelini günümüzde halen yollarda görebilmek mümkün. Eski kasa bir BMW 3'e sahip olan araç sahibi eskiyen otomobilini revize ettirmek ve yeni bir görünüm kazandırmak isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programına başvurarak, usta isimlere aracını bıraktı. Aracı almaya geldiğinde gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 04:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 04:30
BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı

Almanya menşeli otomobil üreticisi 'nin geçmişten günümüze en çok sevilen serilerin olan 3 serisi otomobillerin eski kasaları günümüzde halen yollarda görülebiliyor. Bu otomobillerden birine sahip olan araç sahibi aracını revize ettirmek isteyerek TRT %100 Oto programının kapısını çaldı. Aracını ustalara bırakıp giden araç sahibi geri geldiğinde gördüğü manzara karşısında göz yaşlarına engel olamadı...

BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı

Gri renge sahip olan ve kaporta kısmında gözle görülür bir korozyon bulunmayan araç, otomobil dünyasının usta isimlerine teslim edildi,

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BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı

İşte aşama aşama yeniden doğuşun kareleri...

BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
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BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
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