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bekleyen Gamze'nin büyük hayali

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 16:51
Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

'in Bayındır ilçesinde, 4 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve haftanın 3 günü diyalize giren (19), bir an önce uygun donör bulunup, nakil yapılmasını bekliyor.

Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

Akkavak, en büyük isteğinin bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak öğretmenlik yapmak olduğunu söyledi.

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Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

Bayındır'ın Çınar Mahallesi'nde yaşayan 'a, baş ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği Bayındır Devlet Hastanesi'nde, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bunun üzerine genç kız, Tire Devlet Hastanesi'nde haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdürmeye başladı.

Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

Doktorlar, Akkavak'a, sağlığına kavuşması için olması gerektiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde, böbrek nakli için gönüllü verici olmak isteyen anne Emine Akkavak'ın (46) dokularının kızıyla uyumlu olduğu belirlendi.

Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

Ancak, 2'si evli, 5 çocuk sahibi Emine Akkavak'ın kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle, doktorlar anneden nakil yapılmasını uygun bulmadı. İddiaya göre, tarım işçisi baba ise donör olmadı, 3 yıl önce evden de ayrıldı.

Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

İki kardeşi ve annesiyle bir yığma taş evde yaşamını sürdüren 'a uygun böbreğin bulunup, nakil yapılabilmesi için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuruldu. Akkavak, şimdi Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Böbrek nakli bekleyen Gamze'nin büyük hayali

Kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği çektiğini belirten anne Emine Akkavak, "Sağlık sorunum nedeniyle kızıma böbreğimi veremedim. Bir gün bir böbrek bulunur kızım sağlığına kavuşur diye umutla bekliyorum" dedi. için sıra beklediğini belirten açık lise öğrencisi ise bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak, hayalindeki meslek olan öğretmenliği yapmak istediğini söyledi.

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