Kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği çektiğini belirten anne Emine Akkavak, "Sağlık sorunum nedeniyle kızıma böbreğimi veremedim. Bir gün bir böbrek bulunur kızım sağlığına kavuşur diye umutla bekliyorum" dedi. Böbrek nakli için sıra beklediğini belirten açık lise öğrencisi Gamze Akkavak ise bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak, hayalindeki meslek olan öğretmenliği yapmak istediğini söyledi.