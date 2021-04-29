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Haberler Yaşam Bodrum halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 12:48

halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!

Muğla'nın ilçesine, büyükşehirden 17 günlük '' sürecini geçirmek için gelenler, pandemi dönemiyle nüfusu artan ilçeyi daha da kalabalıklaştırdı. Bodrumlular ise isyan bayrağı açtı: Gelmesinler yeter artık!

Bodrum halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!

kararı sonrası İstanbullular 'a aktı. Turizm cennetinde yaşayanlar ise kalabalıktan dert yandı.

Bodrum halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!

'dan geldiklerini belirten Kaan Kızılateş (40), "İstanbul'dan geldiğimiz için bize göre bu trafik normal; çünkü alışkınız. 'da haziranda yaşanan sezon yoğunluğuna benziyor" dedi.

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Bodrum halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!

'dan yola çıkarak, 'a geldiklerini dile getiren Gökhan Ercan (32) da "Beklediğimiz gibi trafik yoğun. İstanbul'dan Bodrum'a doğru bir yoğunluk var" diye konuştu.

Bodrum halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!

'da eşi Recep Yılmaz (55) ile yaşayan Neşe Gül Yılmaz (53) ise "Gelmesinler yeter artık. Çok kalabalık. Herkes yerinde dursa daha iyi olacak. Virüsü daha çok yayacaklar" dedi.

Bodrum halkı isyan etti: Gelmesinler yeter artık!

Uzun süredir trafikte olduklarını belirten Bütünay Bezereli (45) de "Biz buralıyız. Gelenlerin çoğu göçmen kuşlar, onlar gidince rahatlarız. Yollarda sorun çekiyoruz. 1 saattir yoldayız. Doktora 14.00'te olan randevumuza 15.00'te gidebildik" diye konuştu.

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