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Haberler Yaşam Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 14:36

Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...

Aynı ailenin dört üyesi, çürük patateslerin bulunduğu bodruma girdikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Patateslerden zehirlenme ihtimali birçok kişiye imkansız gibi görünebilir ama bir aile için bu trajedi gerçekleşti.

Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...

2014 yılında, o zamanlar sekiz yaşında olan bir kız çocuğu, çürük patateslerin neden olduğu ölümcül gaz nedeniyle ölen babasını, annesini, erkek kardeşini ve büyük annesini kaybettikten sonra yetim kaldı.

Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...

Kızın babası bir hukuk profesörü Mikhail Chelyshev, kış için patates depoladıkları mahzene giren ilk kişiydi.

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Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...

Ancak patateslerin ciddi şekilde çürüdüğünü fark etmemişti ve kısa sürede korkulan gerçek oldu.

Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...

Polis o sırada 42 yaşındaki adamın zehirli dumanlardan bayıldığını ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...

Bodruma inip bir daha geri gelmeyen Mikhail'in ailesi, onun neden hala aşağıda olduğu konusunda endişelenmeye başladı.

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