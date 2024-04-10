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Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...
Giriş Tarihi: 10.04.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
14:36
Bodrum katında sakladıkları patatesler sonları oldu! Bir aile bu trajediyle hayatlarını kaybetti...
Aynı ailenin dört üyesi, çürük patateslerin bulunduğu bodruma girdikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Patateslerden zehirlenme ihtimali birçok kişiye imkansız gibi görünebilir ama bir aile için bu trajedi gerçekleşti.