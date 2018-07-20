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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Giriş Tarihi: 20.07.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 19:55
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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Milyarder İşadamı Antony Marden ve eşi, Bodrum Kalesi'nin 1 mil açığına demirleyen yattan, korumaları ve arkadaşlarıyla zodyak bota binerek ayrıldı.

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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Antony Marden ve beraberindekiler, bölgedeki cennet koyları gezdi.

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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Uzaktan iPAD ile kumanda edilebilen, saatteki hızı 60 mile kadar ulaşan, 2 yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ise ilçede günün konusu oldu.

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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Yaklaşık 110 milyon Euro değerindeki yatı görmek isteyenler, sahile ve teknelerle denize akın etti. Uzaydan gelmiş görünümü veren yat, vatandaşlar tarafından da fotoğraflanıp görüntülendi.

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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Marden ve eşinin, Bodrum koylarında 3 gün kaldıktan sonra tatillerini Rodos Adası'nda sürdüreceği öğrenildi.

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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…

Marden, eşi ve arkadaşları, zodyak bot ile Bodrum koylarını gezerken, yata Bodrum Gıda Çarşısı'ndan 84 bin dolarlık gıda takviyesi yapıldığı öğrenildi.

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Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
Bodrum’a geldi! Değeri dudak uçuklatıyor…
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