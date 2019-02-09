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'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Muğla'nın ilçesinde geçtiğimiz yıl 6 Ocak tarihinde yaşanan ve Bodrum'u sarsan iş adamı Ali Özdemir cinayetinin davası sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 10:48
Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Cinayet zanlısı M.Ö. hakkında, kendini savunamayacak durumdaki kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanan zanlı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.Ö.'nün cezasına ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay daha eklenerek cezası 20 yıla çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılarak yüzüne kararı okunan cinayet zanlısı M.Ö.'nün son sözü ise "Pişmanım" oldu

Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

'u sarsan yasak aşk cinayeti 6 Ocak 2018'de yaşanmıştı. İşadamı M.Ö. eşi T.Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği ortağı Ali Özdemir'i öldürmüş, cesedini de kayınpederi ile birlikte ormanlık alana atmıştı. M.Ö. olaydan yaklaşık bir hafta sonra savcılığa giderek teslim olmuş ve olayı itiraf etmişti.

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Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

İtirafın ardından M.Ö.'yle birlikte eşi T.Ö., kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S., gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan zanlılardan cinayeti işlediğini itiraf eden M.Ö. ile cesedin ormanlık alana atılmasına yardım ettiği iddia edilen kayınbabası A.S. tutuklanmıştı.

Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

DAVA 1 YIL SONRA BAŞLADI

Muğla'da cezaevinde bulunan M.Ö. ile kayınpederi A.S. 2 Ocak tarihinde Adliyesine getirilmiş dava Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamıştı. Davaya M.Ö., A.S., K.S., F.S., İ.A., avukatları, Ali Özdemir'in yakınları ile basın mensupları katılmış ve mahkeme 3 gün sürmüştü. Mahkeme sonucunda dava karara bağlanmak üzere 8 Şubat tarihine ertelenmişti.

Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

20 YIL HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, M.Ö.,A.S., K.S., F.S., sanıkların avukatları, öldürülen Ali Özdemir'in ağabeyi ve basın mensupları katıldı. Ortağı Ali Özdemir'i öldüren katil zanlısı M.Ö. hakkında, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak öldürme suçundan eylemine uyan TCK'nın 82/1- a-e maddeleri uyarınca ağırlaştırışmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, sanığın suçu haksız tahrik adında işlemesi nedeniyle TCK'nın 29/1'inci maddesinin tatbiki ile sanığın, taktiren 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca M.Ö.'nün cezasına ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay daha eklenerek ceza 20 yıla çıkarıldı.

Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

CİNAYETE YARDIM EDEN KAYINBABAYA HAPİS

Cinayet günü damadı M.Ö.'nün yanına gelen A.S.'ye ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan TCK'nın 28/1 maddesi uyarınca taktiren ve teşdiden 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Diğer sanık F.S. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu sebebi ile hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, F.S. bakımından hükmün açıklanması geri bırakılmıştır.

Öte yandan dava içerisinde sanık M.Ö.'yü yönlendirdiği iddia edilen J.D. hakkında verilen 5 ay hapis kararı ertelendi.

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