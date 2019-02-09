Bodrum'daki yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

20 YIL HAPİS CEZASI

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, M.Ö.,A.S., K.S., F.S., sanıkların avukatları, öldürülen Ali Özdemir'in ağabeyi ve basın mensupları katıldı. Ortağı Ali Özdemir'i öldüren katil zanlısı M.Ö. hakkında, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak öldürme suçundan eylemine uyan TCK'nın 82/1- a-e maddeleri uyarınca ağırlaştırışmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına, sanığın suçu haksız tahrik adında işlemesi nedeniyle TCK'nın 29/1'inci maddesinin tatbiki ile sanığın, taktiren 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu yargıdaki tutum ve davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni kabul edilerek TCK madde 62/1 gereği sanığın, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 18 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca M.Ö.'nün cezasına ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 8 ay daha eklenerek ceza 20 yıla çıkarıldı.