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Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
06:43
Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia
Bolu Belediyesi'nin, 79 cana mal olan yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de 19 gün önce yapılan yangın denetiminde tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı İtfaiye Müdürlüğü'nün yangının çıkış noktası olan restorana ise 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi. "Sorumluluk bizde değil" diyen Belediye Başkanı Özcan'ın yalanı da belgelendi