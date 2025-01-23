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Haberler Yaşam Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 06:43

Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

Bolu Belediyesi'nin, 79 cana mal olan yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de 19 gün önce yapılan yangın denetiminde tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı İtfaiye Müdürlüğü'nün yangının çıkış noktası olan restorana ise 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi. "Sorumluluk bizde değil" diyen Belediye Başkanı Özcan'ın yalanı da belgelendi

YUSUF ÖZDEMİR
Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına neden olan ihmaller zincirine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Otelde, 79 kişinin yaşamını yitirdiği yangından 19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelde yangın sistemlerine ilişkin eksiklikleri tespit etmesine rağmen bir işlem yapmadığı ve yangının başlangıç noktası olan restoran için 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi.

Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

EKSİKLİK TESPİTİ
Alınan bilgilere göre Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024 tarihinde otel yetkilisi tarafından imzalanan bir dilekçe ile yangına uygunluk denetimi için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan başvuru üzerine 16 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri Grand Kartal Otel'de denetim yaptı. İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme ve denetleme kontrol formunda, Grand Kartal Otel için yapılan yangın denetiminde eksiklikler tespit edildi.

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Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

İtfaiye Müdürlüğü'nün hazırladığı formda, tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, binadaki acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü hususlarının yetersiz olduğu belirtildi. Forma eklenen gözlem ve açıklamalarda havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapılarının da yangın mevzuatına uygun olmadığı, ifade edildi. Tespit edilen eksiklikler üzerine Grand Kartal Otel'in söz konusu eksiklikleri giderip yeniden denetime girerek uygunluk belgesi alana kadar Bolu Belediyesi tarafından faaliyetten men edilmesi gerekirken otel yetkilisi tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye verilen denetim iptal dilekçesi gerekçe gösterilerek talep edilen denetim işlemi Bolu Belediyesi tarafından iptal edildi.

Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

RESTORANA UYGUNLUK BELGESİ
24 Aralık 2024 tarihinde bu kez otel içindeki restoran işletmesi için yangına uygunluk belgesi talebinde bulunuldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne otel içindeki restoranın işletmecisi olduğu öğrenilen "Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş" tarafından verilen dilekçe ile 70 metrekare kapalı alan kafe restoran için yangına uygunluk belgesi istendiği görüldü.

Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

Bolu Belediyesi tarafından daha önce yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilen ve denetimleri iptal edilen Grand Otel içerisindeki restoran için ise yangına uygunluk belgesi verildi. Aynı otel için yapılan denetimlere istinaden 2 Ocak 2025 tarihinde "Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş"ye hitaben yazılan cevabi yazı ile otel içerisinde işletmeye açılması istenilen restoran için yangına uygundur denildi.

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