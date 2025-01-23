Bolu Belediyesi, oteldeki restorana 19 gün önce ‘yangın yeterlilik’ belgesi vermiş! Belediye onaylı facia

İtfaiye Müdürlüğü'nün hazırladığı formda, tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, binadaki acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü hususlarının yetersiz olduğu belirtildi. Forma eklenen gözlem ve açıklamalarda havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapılarının da yangın mevzuatına uygun olmadığı, ifade edildi. Tespit edilen eksiklikler üzerine Grand Kartal Otel'in söz konusu eksiklikleri giderip yeniden denetime girerek uygunluk belgesi alana kadar Bolu Belediyesi tarafından faaliyetten men edilmesi gerekirken otel yetkilisi tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde belediyeye verilen denetim iptal dilekçesi gerekçe gösterilerek talep edilen denetim işlemi Bolu Belediyesi tarafından iptal edildi.