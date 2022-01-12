Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında Bolu, Çankırı, Çorum'da kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken " yarın Bolu, Çankırı, Çorum'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

BOLU, ÇANKIRI, ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Bolu, Çankırı, Çorum'da okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;