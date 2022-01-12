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Haberler Yaşam Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:56

Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bolu, Çankırı, Çorum'da ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "yarın Bolu, Çankırı, Çorum'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bolu, Çankırı, Çorum okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında Bolu, Çankırı, Çorum'da kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken " yarın Bolu, Çankırı, Çorum'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

BOLU, ÇANKIRI, ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Bolu, Çankırı, Çorum'da okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Bolu, Çankırı, Çorum valiliklerinden yarın (13 Ocak 2022 Perşembe) için okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.

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Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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Bolu, Çankırı, Çorum’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Bolu, Çankırı, Çorum’da kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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