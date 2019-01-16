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15 saattir ağır araçlara kapalı...

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu mevki'inde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce araç hareket etmek için yol kenarlarında bekliyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 11:23
Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu D-100 Karayolu mevki'inde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce araç hareket etmek için yol kenarlarında bekliyor.

Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...

Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağında dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Etkisini sürdüren yağış sonrasında D-100 Karayolu Bolu kesiminde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.

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Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...

Sürücülerin güçlükle ilerlediği D-100 Karayolu mevki'inde, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle tır, kamyon ve tanker gibi ağır araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarına da izin verilmiyor. D-100 Karayolu'nun yaklaşık 15 saattir ağır araçlara kapalı olması nedeniyle, yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.

Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...

Trafiğe kapanan yolda bekleyişlerini sürdüren sürücüler ise duruma tepki gösterdi. İzmit'e seyir halindeyken 'nın ağır araçlara kapanması nedeniyle aracını Abant Kavşağı'nda park eden Fevzi İncehan, "dün akşam saat 17.00'den beri yol kapalı. Ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi yok. Burada bekliyoruz. Yukarıdan talimat gelecek, ona göre hareket edeceğiz. Burada 100'ün üzerinde araç var" dedi.

Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...
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Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...
Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...
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