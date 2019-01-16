Bolu Dağı 15 saattir ağır araçlara kapalı...

Trafiğe kapanan yolda bekleyişlerini sürdüren sürücüler ise duruma tepki gösterdi. İzmit'e seyir halindeyken Bolu Dağı'nın ağır araçlara kapanması nedeniyle aracını Abant Kavşağı'nda park eden Fevzi İncehan, "dün akşam saat 17.00'den beri yol kapalı. Ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi yok. Burada bekliyoruz. Yukarıdan talimat gelecek, ona göre hareket edeceğiz. Burada 100'ün üzerinde araç var" dedi.