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  • Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Giriş Tarihi: 07.12.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.12.2018 11:30
Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

D100 karayolunun mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah kar yağışına bıraktı.

Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Etkisini artıran kar yağışı D-100 kara yolunun Elmalık, , Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.

Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLUŞTU

D-100 karayolunun mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlarken, trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bolu Dağı mevkiinde kar yağışı etkili olmaya başladı... Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.

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