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Haberler Yaşam Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 10:00

Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

Bolu Dağı Tüneli'nde, 18 aracın karıştığı, 30 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın ağabeyinin de 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte acı haberin detayları...

ABİDİN YEL
Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

Bolu Dağı Tüneli'nde geçtiğimiz hafta sonu korkunç bir olay yaşandı.

Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEKİ KAZADA ACI DETAY

Tam 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 30 vatandaş yaralandı.

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Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

BACAKLARI KOPAN GENÇ KURTARILAMAMIŞTI

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı. Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, talihsiz gencin ailesini adeta yıktı.

Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

Babası, amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan Başaran'ın cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşlarıyla uğurlandı.

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