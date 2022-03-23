Bolu Dağı Tüneli’nde bacakları kopmuştu: Acı tesadüf yürek dağladı!

Bolu Dağı Tüneli'nde geçtiğimiz hafta sonu korkunç bir olay yaşandı. BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEKİ KAZADA ACI DETAY Tam 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 30 vatandaş yaralandı. BACAKLARI KOPAN GENÇ KURTARILAMAMIŞTI Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı. Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, talihsiz gencin ailesini adeta yıktı. Babası, amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan Başaran'ın cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşlarıyla uğurlandı. Doğan Başaran'ın ağabeyi ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Başaran'ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran'ın da iki yıl önce Cizre'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği anlaşıldı. Buna göre; Beytullah Başaran, 6 arkadaşı ile birlikte araçla gece gezmesine çıkmıştı. 6 kişinin içinde bulunduğu kamyonet yeni çevre yolunda takla atmış kazada, araçta bulunan Melisa Dalmış (21) ve Beytullah Başaran (23) hayatını kaybetmişti. 2 yıl arayla ikinci çocuklarını kazada kaybeden Başaran ailesi büyük bir acı yaşadı.