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'nda sis güzel görüntüler oluşturdu

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından 'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kaynaşlı ve Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis, Bolu Dağı'nın zirve noktası Köroğlu bölgesinden görüntülendi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 14:41
Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
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Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
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Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu
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