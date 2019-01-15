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'nda yoğun yağışı

'nda trafik durdu. Dağı'nda aniden bastıran yağışı nedeniyle kayganlaşan karayolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp İstanbul istikametinde trafiğin durmasına neden oldu.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 15.01.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 17:05
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

kara yolunun kesiminde yoğun yağışı nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Sabah saatlerinde başlayan yağışla kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, araçları Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Polis ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

'nda aniden bastıran yağışı nedeniyle kayganlaşan karayolunun Dağı Bakacak mevkiinde kontrolden çıkan TIR, kayarak bariyerlere çarpıp İstanbul istikametinde trafiğin durmasına neden oldu.

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