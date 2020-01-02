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Bolu Dağı'ndan kar manzaraları

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 02.01.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 14:14
Bolu Dağı'ndan kar manzaraları

Kentte kar yağışı, dün D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bolu Dağı'ndan kar manzaraları

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

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Bolu Dağı'ndan kar manzaraları

Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Bolu Dağı'ndan kar manzaraları

Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım,

Bolu Dağı'ndan kar manzaraları

"Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel bir manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Yolumuzda ekipler sürekli çalışarak kapanmasına izin vermiyor. İşlerimiz kar yağışıyla beraber artış gösterdi." dedi.

Bolu Dağı'ndan kar manzaraları
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Bolu Dağı'ndan kar manzaraları
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