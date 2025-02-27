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Haberler Yaşam Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:52

Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi Bolu'da da kendini göstermeye başlarken, sahur vakti ve iftar saati için hazırlıklar hız kazandı. Oruç tutacaklar, imsakiye bilgilerini takip ederek sahurda niyet edecek ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Gün boyu süren sabrın ardından, imsakiye bilgileri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bolu iftar vakti saat kaçta?

Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan yaklaşırken Bolu'da oruç tutacaklar sahur vakti ve iftar saati için imsakiye bilgilerini araştırıyor. Günün ilk ışıklarında sahura kalkacak olanlar, akşam ezanıyla oruçlarını açacak. İşte 2025 Bolu imsakiye ile iftar vakti!

Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BOLU İMSAKİYE 2025: BOLU İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Bolu başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk beş günü için Bolu iftar ve sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Bolu İmsak (Sahur) Vakti: 05:57

Bolu İftar Vakti: 18:51

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Bolu İmsak (Sahur) Vakti: 05:55

Bolu İftar Vakti: 18:52

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Bolu İmsak (Sahur) Vakti: 05:54

Bolu İftar Vakti: 18:53

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Bolu İmsak (Sahur) Vakti: 05:52

Bolu İftar Vakti: 18:55

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Bolu İmsak (Sahur) Vakti: 05:51

Bolu İftar Vakti: 18:56

Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Bolu için ilk teravih vakti 20:09 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:09

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:10

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:11

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:12

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:13

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:14

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, sünnet-i müekkededir ve erkek-kadın her Müslüman için büyük sevap taşır. Teravih, 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât olarak da kılınabileceği belirtilmiştir. Namaz, dörder rekât halinde kılınıp selam verilerek tamamlanır.

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