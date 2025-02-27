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Bolu iftar vakti 2025: Bolu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:52
Ramazan ayının manevi atmosferi Bolu'da da kendini göstermeye başlarken, sahur vakti ve iftar saati için hazırlıklar hız kazandı. Oruç tutacaklar, imsakiye bilgilerini takip ederek sahurda niyet edecek ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Gün boyu süren sabrın ardından, imsakiye bilgileri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bolu iftar vakti saat kaçta?