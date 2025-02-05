Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:43

BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Bolu'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul tatiliyle ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Bolu okullar tatil mi? 6 Şubat Bolu'da yarın okullar var mı yok mu? İşte Bolu Valiliği tarafından yapılan son dakika duyurusu ile okulların durumu.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Bolu Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kar yağışının etkisiyle yolların buzlanması ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, 6 Şubat 2025'te okulların tatil edilmesi kararı alındı. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim bir gün süreyle durduruldu. Peki, Bolu okullar tatil mi, 6 Şubat Bolu'da yarın okullar var mı yok mu?

BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?
SON DAKİKA