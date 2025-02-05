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BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
23:43
BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?
Bolu'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul tatiliyle ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Bolu okullar tatil mi? 6 Şubat Bolu'da yarın okullar var mı yok mu? İşte Bolu Valiliği tarafından yapılan son dakika duyurusu ile okulların durumu.