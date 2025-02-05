BOLU OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Bolu’da yarın okullar tatil mi?

Bolu Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kar yağışının etkisiyle yolların buzlanması ve trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, 6 Şubat 2025'te okulların tatil edilmesi kararı alındı. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim bir gün süreyle durduruldu. Peki, Bolu okullar tatil mi, 6 Şubat Bolu'da yarın okullar var mı yok mu?