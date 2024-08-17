Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
09:08
BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?
Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor. Bolu'daki büyük yangının dumanı Eskişehir ve çevresini kaplarken, 23 ilden ekipler bölgeye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolu yangınındaki son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı?