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Giriş Tarihi: 17.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:08

BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor. Bolu'daki büyük yangının dumanı Eskişehir ve çevresini kaplarken, 23 ilden ekipler bölgeye ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolu yangınındaki son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı?

BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 20 saattir devam ediyor. Yangının Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden 7 helikopter, 32 arazöz, 66 araç/iş makinesi ve 358 personel sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından yangın söndürme ve yardım ekipleri bölgeye ulaştı. Peki, Bolu orman yangınında son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı?

BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

BOLU ORMAN YANGINI SON DURUM

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahaleye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının kontrol altına alınmadığı kamuoyuna duyurdu. Yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinden giden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle üç köydeki bazı mahallelerin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, şimdiye kadar tahrip olan alanın yaklaşık 100 hektar olduğunu söyledi.

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BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

BOLU SAATLERDİR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Bolu'da iki ilçe arasında meydana gelen ve şehir merkezine kadar sıçrayan yangında söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

Yangına müdahale için Bolu, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'tan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 166 arazöz, 8 iş makinesi, 13 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 1000 yangın söndürme personeli ile müdahale ediliyor.

BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak Bolu'da meydana gelen ve çevre illere kadar etkisi tesir eden orman yangınıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bolu'da kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız"

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