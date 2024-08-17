BOLU ORMAN YANGININDA SON DURUM | 17 Ağustos 2024 Bolu yangını hala devam ediyor mu, söndürüldü mü?

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak Bolu'da meydana gelen ve çevre illere kadar etkisi tesir eden orman yangınıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bolu'da kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız"