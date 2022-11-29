250 bin sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi Doğu ve Güneydoğu illeri için tamamlanırken sıra Batı Karadeniz'de yer alan illere geldi. Bu kapsamda 902 konutun sahibini bulacağı Bolu TOKİ kura çekimi tarihi de belli oldu. Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Bolu kura çekimi canlı yayın ekranı ve Bolu TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalarına başladı. Dörtdivan 2. Etap, Mengen Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi araştırılıyor. Peki, Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Bolu kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…