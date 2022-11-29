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Haberler Yaşam Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:30

Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?

250 bin sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi Doğu ve Güneydoğu illeri için tamamlanırken sıra Batı Karadeniz'de yer alan illere geldi. Bu kapsamda 902 konutun sahibini bulacağı Bolu TOKİ kura çekimi tarihi de belli oldu. Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Bolu'da yaşayan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Bolu kura çekimi canlı yayın ekranı ve Bolu TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalarına başladı. Dörtdivan 2. Etap, Mengen Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi araştırılıyor. Peki, Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Bolu kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?

TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Bolu ilinde 902 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Bolu başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Dörtdivan 2. Etap, Mengen Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2+1 3+1 Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlenmişti.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kuraları sona ererken 1-7 Aralık 2022 haftasında çekilecek TOKİ kura tarihleri belli oldu. Belirtilen tarihler arasında yapılan çekiliş ile Batı Karadeniz illerinde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 5 ilçede toplamda 902 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bolu kura çekilişi 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda olacak.

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Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 Sosyal konut TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı yayın saat kaçta?

TOKİ BOLU KONUTLARI NEREDE?

Bolu TOKİ kura çekimi İşte, TOKİ Bolu evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

BOLU DÖRTDİVAN 2. ETAP 94 SOSYAL KONUT

BOLU MENGEN GÖKÇESU 2. ETAP 204 SOSYAL KONUT

BOLU MERKEZ 200 SOSYAL KONUT

BOLU YENİÇAĞA 2. ETAP 206 SOSYAL KONUT

BOLU KIBRISÇIK 2. ETAP 198 SOSYAL KONUT: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

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