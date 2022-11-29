TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Bolu ilinde 902 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Bolu başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Bolu TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Dörtdivan 2. Etap, Mengen Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2+1 3+1 Bolu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!