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Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
15:00
Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili bir acı detay daha ortaya çıktı. Almanya'da çalışan Şenol Akişli'nin, karne hediyesi olarak kızını Kartalkaya'ya götürdüğü öğrenildi. Akişli, kar tatiline Antalya'daki annesini de çağırmıştı. Ancak alevler 3'ünü de yuttu…