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Haberler Yaşam Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:00

Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi

Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili bir acı detay daha ortaya çıktı. Almanya'da çalışan Şenol Akişli'nin, karne hediyesi olarak kızını Kartalkaya'ya götürdüğü öğrenildi. Akişli, kar tatiline Antalya'daki annesini de çağırmıştı. Ancak alevler 3'ünü de yuttu…

Ümit Erkan DEMİRCAN
Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi

Almanya'da bir lojistik firmasında yönetici olarak çalışan ve eşinden yıllar önce ayrılan Şenol Akişli, İstanbul Tuzla'da oturan 11 yaşındaki kızı Mina Akisli'yi son olarak bir yıl önce görmüştü.

Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi

Sömestr tatilini fırsat bilip, kızıyla hasret gidermek isteyen Akişli, Türkiye'ye gelip Mina'yı tatile götürmeye karar verdi.

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Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi

Kızını arayıp, "Nasıl bir tatil yapmak istersin" diye sorduğunda da "Kar tatili" cevabını aldı. Bunun üzerine Grand Kartal Oteli'ne rezervasyon yaptırıp, Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki annesini Gülçin Akişli'yi de İstanbul'a çağırdı.

Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi

Geçen cumartesi İstanbul'a inen Şenol Akişli, kızı ve annesini de alıp, kiraladığı otomobille Bolu'ya gitti.

Bolu yangın faciasında acı detay: 1 yıldır görüşmemişlerdi yangında üçü de can verdi

7005 nolu odaya yerleşen aile, 5 gün boyunca hasret gidermeyi planlıyordu. Ancak yangın 3'ünü de yuttu.

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