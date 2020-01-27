Bolu'da anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

BABA KILIÇ: BEN ÇOCUKLARIMA İSİM KOYMUŞTUM

Baba Mehmet Resul Kılıç, 4 kez hastaneye geldiklerini ve her seferinde sağlam raporu verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2 çocuğu geri getirsinler. Bize buradan sağlam raporu verdiler. 4 kere ben hastaneye geldim. 'Sadece kum düşüyor, başka hiçbir şeyi yok, korkulacak hiçbir şey yok. Ürolojiye git. Orada bir makine var. O makineyle taşı düşürecekler. Çocuklar sağlam' dediler. Buraya hanımla yine geldik, yine bize serum taktılar ve eve gönderdiler. Eve girdik çay içiyorduk. Yeniden rahatsızlandı. Tekrar hastaneye geldik. Onu içeri aldılar. Hanımın ağlama seslerini duydum. 3 numaraya koştum. Doktor hanımın canı benim çocuklarımdan değerliymiş. Ben kapıyı açtığımda ne doktor ne sekter yok. İkisi de camdan atlayıp gitmiş. Çocuklara bakmadı bile. Madem böyle bir şey vardı. Benim hanımım rahatsızdı. O odaya yatıramaz mıydı? Bir tane boş oda yok muydu? 4 kere bizi eve gönderdiler. 2 tane cinayet var. Ben onların adını koymuştum. Onlar bana o çocukları nasip etmedi. Böyleleri hala bu mesleği yapmasın."