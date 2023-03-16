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Haberler Yaşam Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı
Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 14:48

Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

Bolu Merkez'de yaşanan son dakika depreminin ardından okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Hem Bolu hem Düzce için tedirginlik yaşayan veliler ve öğrenciler bugün ve yarın Bolu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Peki 16-17 Mart Bolu'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

AFAD'dan son dakika açıklamasına göre Bolu'da saat 13.55'te 8,13 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından Valilik'ten gelen açıklamada Düzce için okullar tatil edildi. Veliler ve öğrenciler Bolu'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi kurumların açıklamasını takip ediyor. Peki Bolu'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? İşte, Valilik son dakika açıklaması ile Bolu'da son durum

Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

BOLU VALİLİĞİ'NDEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik" diye konuştu.

Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

17 Mart Cuma günü için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

BOLU DEPREMİNİ AFAD DUYURDU

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bolu'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.55'teki depremin derinliği 8,13 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. Deprem sonrası 3,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer depreme ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını belirten Sezer, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." dedi.

Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı
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