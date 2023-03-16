Bolu’da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu’da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

BOLU VALİLİĞİ'NDEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik" diye konuştu.

Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

17 Mart Cuma günü için ise henüz bir açıklama yapılmadı.