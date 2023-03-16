Bolu Merkez'de yaşanan son dakika depreminin ardından okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Hem Bolu hem Düzce için tedirginlik yaşayan veliler ve öğrenciler bugün ve yarın Bolu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Peki 16-17 Mart Bolu'da bugün ve yarın okullar tatil mi? Bolu'da okullar tatil mi, kaç gün tatil? Valilik son dakika açıkladı