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Haberler Yaşam Bolu'da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 14:44

Bolu'da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Bolu'da 25 yaşındaki Umutcan İlter, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı Sevcan Dönmez'i yanında taşıdığı tabancayla vurdu. Daha sonra İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA
Bolu’da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Bolu'daki olay, saat 12.00 sıralarında Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Umutcan İlter ile kız arkadaşı Sevcan Dönmezer arasında tartışma çıktı.

Bolu’da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

KIZ ARKADAŞINI VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında İlter, yanındaki tabancasını çekip Sevcan Dönmezer'i vurdu. Ardından İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

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Bolu’da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu’da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İKİ YARALI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu’da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Ancak Umutcan İlter ve Sevcan Dönmezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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