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Bolu'da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
14:44
Bolu'da dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Bolu'da 25 yaşındaki Umutcan İlter, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı Sevcan Dönmez'i yanında taşıdığı tabancayla vurdu. Daha sonra İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.