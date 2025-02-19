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Haberler Yaşam BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:50

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi

Yurt genelinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Pek çok ilimizde yoğun şekilde görülen yağışların ardından gözler Valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamalarına çevrildi. Bolu'da yaşayan öğrenciler ve velileri, 'Bolu'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi

Meteoroloji hafta başından beri yurt genelinde yaşanacak kar yağışları ile ilgili vatandaşları uyarıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışlar tüm yurdu etkisi altına aldı. Bolu'da yaşayan vatandaşlar artan kar yağışlarının ardından, 'Bolu'da yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar;

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi

BOLU'DA BUGÜN VE YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Kar yağışının yoğun şekilde görüldüğü illerimizden biri olan Bolu'da, eğitim bugün için devam ediyor. Yarın için ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz Bolu'da kar tatili haberi gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olduğunda haberimizin içerisinde olacak.

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BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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