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BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:50
BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışı bastırdı: Gözler Bolu Valiliği’ne çevrildi
Yurt genelinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Pek çok ilimizde yoğun şekilde görülen yağışların ardından gözler Valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamalarına çevrildi. Bolu'da yaşayan öğrenciler ve velileri, 'Bolu'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;