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Haberler Yaşam Bolu'da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu'da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:39

Bolu'da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu'da kar tatili olacak mı?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından illerden kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Bolu'da eksi dereceleri gören hava durumu ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası da öğrenci ve veliler "Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Şubat Cuma Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu’da kar tatili olacak mı?

Bolu'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! Bolu'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Şubat tarihinde 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verilmişti. Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Peki, 21 Şubat Cuma Bolu'da okullar tatil mi?

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu’da kar tatili olacak mı?

20 ŞUBAT BOLU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Bolu'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez ilçe dahil 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından Merkez ilçe, Yeniçağa, Gerede, Dörtdivan, Mengen ilçelerinde taşımalı eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiği açıklanmıştı.

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Bolu’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu’da kar tatili olacak mı?

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da 21 Şubat Cuma henüz okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Bolu Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu’da kar tatili olacak mı?

BOLU BUGÜN, YARIN VE 1 HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 22 Şubat 2025 Cumartesi Bolu hava durumu Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar, sıcaklık -9°. 23 Şubat 2025 Pazar Bolu hava durumu Orta kuvvetli veya yoğun ve sağnak şeklinde kar, sıcaklık -10°. 24 Şubat 2025 Pazartesi Bolu hava durumu Yoğun kar yağışlı, sıcaklık -9°. 25 Şubat 2025 Salı Bolu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık -10°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Bolu hava durumu Güneşli, sıcaklık -3°.

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu’da kar tatili olacak mı?
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