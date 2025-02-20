Bolu’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu’da kar tatili olacak mı?

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da 21 Şubat Cuma henüz okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Bolu Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.