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Bolu'da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu'da kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
16:39
Bolu'da yarın okullar tatil mi? Gözler Valiliğe çevrildi! 21 Şubat Bolu'da kar tatili olacak mı?
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından illerden kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Bolu'da eksi dereceleri gören hava durumu ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrası da öğrenci ve veliler "Bolu'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Şubat Cuma Bolu'da okullar tatil mi?