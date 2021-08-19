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Haberler Yaşam Bolu'da yürek yakan manzara! Görünce 'Oğlum' diye ağladı!
Giriş Tarihi: 19.08.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 13:22

Bolu'da yürek yakan manzara! Görünce 'Oğlum' diye ağladı!

Bolu'da, kamyonun altında kalan bisikletli 8 yaşındaki Furkan Çelik kurtarılamadı... Acı haberi alıp olay yerine giden küçük Furkan'ın babası Hakan Çelik'in feryatları yürekleri dağladı...

Bolu’da yürek yakan manzara! Görünce sinir krizleri geçirdi!

Bolu'da, kamyonun altında kalan bisikletli 8 yaşındaki Furkan Çelik hayatını kaybetti. Acı haberi alıp gelen küçük Furkan'ın babası Hakan Çelik'in feryatları yürekleri dağladı.

Bolu’da yürek yakan manzara! Görünce sinir krizleri geçirdi!

Osman Dayar yönetimindeki 14 DV 401 plakalı kamyon, bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra bisikletiyle gezen Furkan Çelik'e çarptı.

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Bolu’da yürek yakan manzara! Görünce sinir krizleri geçirdi!

Kamyonun altında kalan Çelik için sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Furkan Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bolu’da yürek yakan manzara! Görünce sinir krizleri geçirdi!

Bir sanayi dükkanında boyacı olarak çalışan Hakan Çelik, acı haberi alıp kaza yerine geldi.

Bolu’da yürek yakan manzara! Görünce sinir krizleri geçirdi!

Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarına boğulan Hakan Çelik "Oğlum" diye feryat etti.

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