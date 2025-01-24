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Bolu'daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
12:02
Bolu'daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımız yaşamını yitirdi. İhmaller yüzünden onlarca kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Bazı kahramanlar ise ölü sayısının artmasına engel oldu. Onlardan biri de emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller... Yeğeni, onun eşi ve 2 çocuklarıyla tatil için gittikleri Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında, çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi sağ kurtaran Güller, en son kendisinin indiğini belirtti. İşte detaylar...