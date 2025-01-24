Bolu’daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

Yeğenim, eşi ve küçük çocuğu odanın bir bölümünde, biz de yeğenimin büyük oğluyla odanın diğer bölümünde yatıyorduk. 'Kimse yanına hiçbir şey almasın' dedim. Hiçbir şey almadık ve olduğu gibi çıktık. Gözlüğümü, bir de telefonumu alabilmişim. Koridora çıktık korkunç bir dumanla karşılaştık. Bir kat indik, bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı" dedi.