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Haberler Yaşam Bolu'daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:02

Bolu'daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımız yaşamını yitirdi. İhmaller yüzünden onlarca kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Bazı kahramanlar ise ölü sayısının artmasına engel oldu. Onlardan biri de emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller... Yeğeni, onun eşi ve 2 çocuklarıyla tatil için gittikleri Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında, çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi sağ kurtaran Güller, en son kendisinin indiğini belirtti. İşte detaylar...

DHA
Bolu’daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

Bolu'daki yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı kahramanlar can kaybının artmasına engel oldu. Yeğeni, onun eşi ve 2 çocuklarıyla tatil için Kartalkaya'da faicanın yaşandığı otele gelen emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller (67), çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişiyi kurtardı. İşte detaylar...

Bolu’daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

SESLERE UYANDI, YEĞENİ VE AİLESİNİ DE UYANDIRDI

Ankara Üniversitesi'nde 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olan jimnastik antrenörü Fatih Güller, eşi ve 2 çocuğuyla sömestir tatiline giden yeğeni Gülşen Doğan Durdağ tarafından, doğum günü hediyesi olarak Kartalkaya'ya davet edildi. Fatih Güller, yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, eşi Emre Durdağ ve çocukları Ali Ege Durdağ ile Eren Durdağ, 1 gün sonra kayak merkezine gidip, Grand Kartal Otel'e yerleşti.

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Bolu’daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

Aynı gece otelde yangın çıktı. 10'uncu katta kalan Güller, yangın sırasında seslere uyanıp, yeğeni ve ailesini de uyandırarak, koridora çıktı. Güller, yanındakilerle 8'inci kata kadar inerken, yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Fatih Güller, otelin yan tarafına bakan odaya girip, çarşafları birbirine bağlayarak, yeğeni ve ailesiyle birlikte 11 kişiyi sağ kurtardı. Yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, çarşafın bir kısmının yırtılması sonucu düşerek yaralandı.

Bolu’daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

"ARTIK İNEMEYECEKTİK ÇÜNKÜ..."

Ankara'da hastanede tedavi altında olan yeğeni Gülşen Doğan Durdağ'ın başında bekleyen Fatih Güller, DHA'ya konuştu. Fatih Güller, gece seslere uyandığını söyleyerek, "Kokuyu hissettim ama insan konduramıyor. 'Otel yanıyor, çıkın' diye bir ses duyduk. 10'uncu katta 1020 numaralı, iç içe bir odada kalıyorduk.

Bolu’daki dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı! Canını hiçe saydı: En son kendim indim...

Yeğenim, eşi ve küçük çocuğu odanın bir bölümünde, biz de yeğenimin büyük oğluyla odanın diğer bölümünde yatıyorduk. 'Kimse yanına hiçbir şey almasın' dedim. Hiçbir şey almadık ve olduğu gibi çıktık. Gözlüğümü, bir de telefonumu alabilmişim. Koridora çıktık korkunç bir dumanla karşılaştık. Bir kat indik, bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı" dedi.

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