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Bolu'daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:45
Bolu'daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasında tutuklanan elektrikçi Hüseyin Aydın'ın olayın ardından jandarmaya verdikleri ifade ortaya çıktı. Aydın ifadesinde "2 yıldır sezonluk olarak o otelde çalışmaktayım. Her sezon açılışından önce tüm kontrolleri yaparız ancak ben yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Olay anında yangın dedektörleri çalışıyor muydu bilmiyorum. Facianın yaşandığı gün görevli değildim. Ben sadece elektrikçiyim, sadece verilen görevleri yerine getiririm. Yangın sistemleri ile taşeron bir firma ilgileniyor." Dedi.