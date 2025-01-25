Bolu’daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

İŞTE O ELEKTRİKÇİNİN İFADESİ...

Gözaltına alınan elektrikçi Hüseyin Özer ifadesinde, "Ben söz konusu otelde 2 yıldır sezonluk olarak çalışmaktayım. Kış sezonu haricinde de Gazelle otelde elektrikçi olarak çalışıyorum. Biz her sezon başlangıcında bu otelin tüm elektrik ve periyodik bakımları ile ilgili tüm tedbirleri alırız ve açılışımızı ondan sonra yaparız. Yangın ile ilgili olarak alınan tedbirlere gelecek olursak tesis içerisinde iki adet merdiven bulunmaktadır ancak bu merdivenlerin yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Otelimizde yangın dedektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında ben olay yerinde olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.