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Haberler Yaşam Bolu'daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:45

Bolu'daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasında tutuklanan elektrikçi Hüseyin Aydın'ın olayın ardından jandarmaya verdikleri ifade ortaya çıktı. Aydın ifadesinde "2 yıldır sezonluk olarak o otelde çalışmaktayım. Her sezon açılışından önce tüm kontrolleri yaparız ancak ben yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Olay anında yangın dedektörleri çalışıyor muydu bilmiyorum. Facianın yaşandığı gün görevli değildim. Ben sadece elektrikçiyim, sadece verilen görevleri yerine getiririm. Yangın sistemleri ile taşeron bir firma ilgileniyor." Dedi.

Yunus Emre KAVAK
Kerim CENGİL
ÖMER ÇETİN
Bolu’daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş ise yaralandı. Otelde yaşanan facia ile bağlantısı olduğu belirlenerek 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu’daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, savcılık sorguları tamamlanan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

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Bolu’daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

Tutuklananlarla birlikte olayla ilgili cezaevine gönderilenlerin sayısı işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras ile birlikte 9'a yükseldi. İş güvenliği uzmanı E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebi ve ihmallerin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bolu’daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

İŞTE O ELEKTRİKÇİNİN İFADESİ...

Gözaltına alınan elektrikçi Hüseyin Özer ifadesinde, "Ben söz konusu otelde 2 yıldır sezonluk olarak çalışmaktayım. Kış sezonu haricinde de Gazelle otelde elektrikçi olarak çalışıyorum. Biz her sezon başlangıcında bu otelin tüm elektrik ve periyodik bakımları ile ilgili tüm tedbirleri alırız ve açılışımızı ondan sonra yaparız. Yangın ile ilgili olarak alınan tedbirlere gelecek olursak tesis içerisinde iki adet merdiven bulunmaktadır ancak bu merdivenlerin yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Otelimizde yangın dedektörleri bulunmaktadır ancak olay esnasında ben olay yerinde olmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum.

Bolu’daki faciada tutuklanan elektrikçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın sistemi hakkında bilgim yok

Olay öncesinde 20.01.2025 günü saat:21.30 sıralarında otelden çıkış yaparak Bolu Merkezde bulunan ikamet adresime geldim. Akabinde 21.01.2025 günü saat:03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan Hüseyin isimli şahıs beni arayarak otelin restoranında yangın çıktı dedi. Ben de kendisine otelde olmadığımı, diğer elektrikçi arkadaşları aramasını ve benimde yönlendireceğimi söyledim. Daha sonra otelde olan Murat D. isimli ekip arkadaşımı arayarak otelde yangın çıktığını, acil müdahale etmeleri gerektiğini söyledim. Sonrasında yine ekip arkadaşım olan Bahadır Ö. isimli şahısta beni arayarak otelde yangın çıktığını söyledi. Bende hemen bilgi işlem sorumlusu olan Altan T. isimli şahsı aradım ve birlikte otele gittik. Olay yerine gittiğimde otelin komple yandığını gördüm." Dedi.

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