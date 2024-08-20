Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:39
Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi
Bolu'nun Göynük ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle 72 saat sonra 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı. Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, yaptığı açıklamada, "Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk." dedi.