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Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:39

Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle 72 saat sonra 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı. Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, yaptığı açıklamada, "Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk." dedi.

AA
Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

Göynük'te Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak köyü Seferler Mahallesi, Umurlar köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Alevlerin havadan ve karadan müdahalelerle 72 saat sonra 18 Ağustos'ta kontrol altına alınmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, bu süreçte neler yaşadıklarını aktardı.

Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

"RESMEN CEHENNEMİ YAŞADIK"

Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, AA muhabirine, saat 04.00'te uyandığında yangının yaşadıkları bölgeye yaklaştığı haberini aldığını belirterek, "Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk." dedi.

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Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

"YANARDAĞ GİBİYDİ"

Alevlerin çok yakına kadar geldiğini, bu nedenle köyü boşalttıklarını aktaran Kapanöz, "Mecburen ana yola kadar çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Çok kötüydü. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık 2 gece, şimdi tekrar geri geldik, yerleştik." ifadelerini kullandı.

Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

Karagöz, yangınla mücadele eden ekiplere çok teşekkür ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi. Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas... Her yerden geldiler, Allah razı olsun. Allah devletimizin ayağına taş değdirmesin."

Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

"AĞLADIK AMA ELİMİZDEN GELEN BİR ŞEY YOKTU"

Dedeler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen ise yangının nasıl başladığını anlamadıklarını ifade ederek, "Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Çok şükür bize bir şey olmadı. Allah düşmanıma vermesin bu acıları." diye konuştu.

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