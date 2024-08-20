Bolu’daki orman yangınında yaşadıkları korkuyu böyle anlattılar: Resmen cehennemdi

"AĞLADIK AMA ELİMİZDEN GELEN BİR ŞEY YOKTU"

Dedeler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen ise yangının nasıl başladığını anlamadıklarını ifade ederek, "Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Çok şükür bize bir şey olmadı. Allah düşmanıma vermesin bu acıları." diye konuştu.