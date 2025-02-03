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Haberler Yaşam Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:34

Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…

Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşım yaptı. Altın'ın sözleri herkesi ağlattı: Canım kızım. Bugün okullar açılıyor. Sen sıralarda hayallerini büyütecekken, zalim eller onları soldurdu…

Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…

Türkiye'yi yasa boğan olay 21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde yaşanmıştı. Otelde çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralanmıştı.

Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…

Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın ise baba evi olan Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlanmıştı.

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Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…

Yangından yaralı kurtulan ailenin babası Hilmi Altın, sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…

Altın o paylaşımında "Canım kızım. Bugün okullar açılıyor. Sen sıralarda hayallerini büyütecekken, zalim eller onları soldurdu.

Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…

Sen artık gökyüzünün en parlak ışığısın. Onların karanlığı ise hiç bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

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