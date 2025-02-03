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Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:34
Bolu’daki yangında ailesini kaybeden babadan ağlatan paylaşım: Canım kızım bugün okullar açılıyor sen…
Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşım yaptı. Altın'ın sözleri herkesi ağlattı: Canım kızım. Bugün okullar açılıyor. Sen sıralarda hayallerini büyütecekken, zalim eller onları soldurdu…