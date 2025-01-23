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Haberler Yaşam Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:01

Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!

Ailesi ile birlikte Bolu'da tatilde olan Tunç Boduroğlu, otelde çıkan yangının ardından eşini, kızını ve oğlunu kaybetti. Çaresiz kalan Boduroğlu son çare olarak küçük oğlunu kucağına alıp camdan aşağıya atladı. Talihsiz adam ağır yaralanırken küçük oğlu Alican Boduroğlu kurtarılamadı. İşte yaşanan felaketin detayları…

Kerim CENGİL
Yunus Emre KAVAK
Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!

Tatil için gittikleri otelde felakete uyanan Baba Boduroğlu korku dolu anları anlattı.

Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!

O dehşet anında eşi ve çocuklarını yanına alarak cama çıkardığını ifade eden Boduroğlu, "Kızım Elif ve Eşim Ebru'yu kurtaramadım.

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Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!

Kendimi tamamen suya sokmuştum, oğlum Alican'a hadi gel yana geçelim dediğimde bana çok kötü olduğunu söyledi.

Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!

Bana sarılmasını istedim O bana sarıldı, yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, Onu aldım ve cama çıktık.

Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!

Çocuk artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi. Ona dayan bekle dedim ama onuda kaybettik.

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