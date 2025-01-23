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Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
18:01
Bolu’daki yangında ailesini kaybetmişti: Oğlunu alıp camdan atlamış!
Ailesi ile birlikte Bolu'da tatilde olan Tunç Boduroğlu, otelde çıkan yangının ardından eşini, kızını ve oğlunu kaybetti. Çaresiz kalan Boduroğlu son çare olarak küçük oğlunu kucağına alıp camdan aşağıya atladı. Talihsiz adam ağır yaralanırken küçük oğlu Alican Boduroğlu kurtarılamadı. İşte yaşanan felaketin detayları…