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Haberler Yaşam Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:32

Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. aciz ve Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte herkesi şoke eden olayın detayları

Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, gündemden düşmüyor...

Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı.

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Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ TUTUKLANMIŞ!

1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.

Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.

Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

UĞUR AKKUŞ SALGIN NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.

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