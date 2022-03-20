Haberler Yaşam Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:32

Bomba olay: Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Akkuş’un Silivri’de yattığı ortaya çıktı!

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. aciz ve Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte herkesi şoke eden olayın detayları