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Haberler Yaşam Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:13

Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

İstanbul Bayrampaşa'da Birol Y. ile Mehmet K. arasındaki alacak kavgası kanlı bitti! Yaşanan tartışma sonrası Birol Y. Mehmet K.'yı tüfekle katletti. Ardından cesedi yardımcısı Ertan Y. ile birlikte streç filme sarıp dükkanın bulunduğu hanın içinde çuvalların bulunduğu alana gizledi. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen davada hem katile hem de yardımcısı hakkında karar verildi. İşte detaylar…

Armağan YILMAZ
Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

Olay 2 yıl önce Haziran ayında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mehmet K. (35) alacak verecek meselesi yüzünden Birol Y.'nin (39) işlettiği dükkana giderek parasını istedi, olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Dükkana geri geleceğini söyleyen Mehmet K. yirmi dakika sonra adrese yeniden gitti.

Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

Dükkan sahibi Birol Y. tartışmanın büyümesi sonrası öncesinden hazırladığı tüfeği çıkartarak Mehmet K.'ya tek el ateş etti. Olay yerinde Mehmet K. hayatını kaybederken, Birol Y. işyerinde çalışan yardımcısı Ertan Y.'den (30) yardım istedi. İkili cesedi marketten aldıkları streç filme sararak dükkanın bulunduğu hanın içinde çuvalların bulunduğu alanda, çuvalın içine koyup sakladı. Şüpheli Birol Y. olayın ardından iki gün sonra karakola giderek cinayeti itiraf etti.

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Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Birol Y.'nin cinayeti tasarlayarak işlediğine dair yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli Ertan Y.'nin, Birol'un suç delillerini ortadan kaldırmaya yardım edip suçu işlediği belirtildi.

Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

Şüpheli Birol Y. İçin 'Tasarlayarak öldürme' suçu kapsamında Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Ertan Y. hakkında 'Suç delillerini Yok Etme veya Gizleme' suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi.

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