Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!

Dükkan sahibi Birol Y. tartışmanın büyümesi sonrası öncesinden hazırladığı tüfeği çıkartarak Mehmet K.'ya tek el ateş etti. Olay yerinde Mehmet K. hayatını kaybederken, Birol Y. işyerinde çalışan yardımcısı Ertan Y.'den (30) yardım istedi. İkili cesedi marketten aldıkları streç filme sararak dükkanın bulunduğu hanın içinde çuvalların bulunduğu alanda, çuvalın içine koyup sakladı. Şüpheli Birol Y. olayın ardından iki gün sonra karakola giderek cinayeti itiraf etti.