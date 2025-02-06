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Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:13
Borç kavgasında önce katledip sonra streç filme sarmıştı: Kan donduran cinayette katile ve yardımcısına ceza yağdı!
İstanbul Bayrampaşa'da Birol Y. ile Mehmet K. arasındaki alacak kavgası kanlı bitti! Yaşanan tartışma sonrası Birol Y. Mehmet K.'yı tüfekle katletti. Ardından cesedi yardımcısı Ertan Y. ile birlikte streç filme sarıp dükkanın bulunduğu hanın içinde çuvalların bulunduğu alana gizledi. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen davada hem katile hem de yardımcısı hakkında karar verildi. İşte detaylar…