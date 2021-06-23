Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

Toplam 16 milyon 840 bin vatandaşın sigorta primi, genel sağlık sigortası, Bağ-Kur'luların dondurulan sürelerinin ihyası başta olmak üzere 75.6 milyar liralık borcu yapılandırılıyor. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos bitimine kadar başvuruda bulunulması, ilk taksitin en son 1 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlikte de büyük fırsatlar sunan yapılandırmanın sunduğu avantajlar başta olmak üzere merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, 10 soruda güvenlikte yapılandırma süreci: