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Haberler Yaşam Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 25.05.2021 00:14 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 09:26

Borç yapılandırma ve son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

Gelen haberine göre; kamuya prim, vergi ve idari para cezası borçları için yeni yapılandırma yasa teklifi görüşmeleri için mecliste mesai başladı. Cuma günü meclis gündemine gelen yeni yasa teklifine göre; borçlarını kasım ayında yapılandıran vatandaşların da bu düzenlemeden faydalanabileceği ifade edilirken öte yandan başvurular 31 Ağustos tarihine kadar alınacak. Bu noktada konuyla ilgili olarak ", prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Binlerce borçluyu ilgilendiren yasa teklifiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Buna göre; Borç yapılandırma sicil affı başvuruları ne zaman başlayacak, yapılandırma yasa teklifi meclisten geçti mi? İşte tüm detaylar…

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

ve vergi yapılandırma teklifi meclisin gündemine geldi. Yeni düzenlemenin kabul görmesi halinde başvuruların 31 Ağustos tarihine kadar devam etmesi beklenirken öte yandan enflasyon tutarından yüzde 90 indirim yapılacağı konuşuluyor. Ayrıca bu sayede vatandaşlar yalnızca borçlarını ana parayı ödeyerek kapatabilecek. Bu kapsamda ise "Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, meclisten geçti mi?" soruları gündeme taşındı. İşte Sicil affı, prim ve vergi yapılandırma yasa teklifi ile ilgili son gelişmeler…

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

YENİ YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak. İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak.

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Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek.

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

YENİDEN BAŞVURULACAK

Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yeni gelecek yapılandırmadan borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.

Borç yapılandırma ve sicil affı son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

YÜZDE 90 İNDİRİM

Yapılandırmada taksit yerine peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan enflasyon tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. Böylece sadece ana para ödenenecek.

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